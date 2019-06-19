Радбез ООН відклав розгляд порушень санкцій КНДР

Фото: Радбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Розгляд питання ініціювали США

Росія і Китай в ООН заблокували винесення на засідання Ради безпеки всесвітньої організації питання про порушення Північною Кореєю санкцій на постачання нафтопродуктів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Як повідомляється, Росія і Китай в минулий вівторок повідомили Комітет по санкціях РБ ООН, що питання потребує подальшого вивчення.

Сполучені Штати і 25 інших країн звинуватили в порушенні санкцій ООН Північну Корею, яка в сім разів перевищила в 2018 році передбачений ними ліміт в 500 000 барелів нафтопродуктів в рік. Ситуація повторюється в поточному році - за американськими оцінками, КНДР вже перевищила встановлений ліміт.

Розгляд питання ініціювали США. Вони запропонували припинити поставки нафтопродуктів в КНДР через порушення. На думку американських дипломатів, обмеження критичні для того, щоб домогтися від неї денуклеаризації.

Як повідомляється, Росія і Китай є основними постачальниками нафтопродуктів КНДР.

Зазначимо, високопоставлені чиновники Північної Кореї (КНДР) вважають, що США готуються до війни.

Нагадаємо, державний департамент США пропонує нагороду до 5 млн доларів за інформацію про порушення Північною Кореєю санкційного режиму.