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В КНДР заявили, что США разрабатывают план "агрессивной войны"

Новости » Политика    05.06.2019 - 22:11
В КНДР заявили, что США разрабатывают план "агрессивной войны"
Фото: США и КНДР (коллаж РБК-Украина)

В КНДР отреагировали на обновленную Индо-Тихоокеанскую стратегию Пентагона

Высокопоставленные чиновники Северной Кореи (КНДР) считают, что США готовятся к войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Times.

Издание пишет, что высокопоставленные чиновники Северной Кореи в среду заявили, что дипломатические шаги президента США Дональда Трампа - "лишь ширма и Вашингтон тайно разрабатывает план агрессивной войны ".

Отмечается, что слова стали прямой реакцией на обновленную Индо-Тихоокеанскую стратегию Пентагона в конце прошлой недели. В документе Северную Корею называют "государством-нарушителем". По мнению северокорейских чиновников, это подтверждает, что, несмотря на попытки Трампа делать определенные дипломатические шаги, США все же стремятся к войне.

Напомним, государственный департамент США предлагает награду до 5 млн долларов за информацию о нарушении Северной Кореей санкционного режима. 

Госдеп больше всего заинтересован в сведениях о незаконных поставках нефтепродуктов и угля, работе северокорейских граждан за пределами страны, отправке в страну предметов роскоши, экспорте и реэкспорте вооружений, отмывании денег, нарушениях прав человека и киберпреступлениях по распоряжению руководства КНДР.

 

 

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