Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня

Совбез ООН требует прекратить боевые действия на 3 месяца
Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса. Документ требует временно остановить боевые действия во всех мировых конфликтах.
Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.
Резолюция Совбеза ООН требует немедленно прекратить огонь и призывает к гуманитарной паузе на 90 дней.
"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец принял долгожданную резолюцию", - отметил Николенко.
Напомним, в марте 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш призвал мировое сообщество прекратить боевые действия из-за пандемии коронавируса.
Генсек ООН акцентировал внимание на необходимости сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусом.
Призыв генсека ООН почти через 2 месяца поддержала и Украина.
Россия соглашалась остановить свое участие в вооруженных конфликтах лишь в обмен на снятие с нее санкций.
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Автор: Дмитрий Левицкий