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Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня

Новости » Политика     01.07.2020 - 20:54
Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня
Фото: Олег Николенко (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Совбез ООН требует прекратить боевые действия на 3 месяца

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса. Документ требует временно остановить боевые действия во всех мировых конфликтах.

Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Резолюция Совбеза ООН требует немедленно прекратить огонь и призывает к гуманитарной паузе на 90 дней.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец принял долгожданную резолюцию", - отметил Николенко.

Напомним, в марте 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш призвал мировое сообщество прекратить боевые действия из-за пандемии коронавируса.

Генсек ООН акцентировал внимание на необходимости сосредоточить усилия на борьбе с коронавирусом.

Призыв генсека ООН почти через 2 месяца поддержала и Украина.

Россия соглашалась остановить свое участие в вооруженных конфликтах лишь в обмен на снятие с нее санкций.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ООНрезолюциярежим прекращения огняКоронавирус
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