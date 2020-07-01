Радбез ООН схвалив резолюцію про глобальне припинення вогню

Фото: Олег Ніколенко (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Радбез ООН вимагає припинити бойові дії на 3 місяці

Рада безпеки ООН схвалила резолюцію про глобальне припинення вогню на час пандемії коронавірусу. Документ вимагає тимчасово зупинити бойові дії в усіх світових конфліктах.

Про це заявив речник постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко.

Резолюція Радбезу ООН вимагає негайно припинити вогонь та закликає до гуманітарної паузи на 90 днів.

"Через 100 днів після заклику генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 Радбез сьогодні нарешті схвалив довгоочікувану резолюцію", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, у березні 2020 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш закликав світову спільноту припинити бойові дії через пандемію коронавірусу.

Генсек ООН наголошував на потребі зосередити зусилля на боротьбі з коронавірусом.

Заклик генсека ООН майже через 2 місяці підтримала й Україна.

Росія погоджувалася зупинити свою участь у збройних конфліктах лише в обмін на зняття з неї санкцій.

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Автор: Дмитро Левицький