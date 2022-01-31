Совбез ООН должен принять решение по расследованию ситуации вокруг Украины, - Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что члены ООН должны принять решение по расследованию ситуации вокруг Украины. В частности, из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза ООН .

"Совбез сегодня получил важную информацию о том, что члены ООН должны принять информированное решение о том, когда нужно действовать оперативно и решительно по главе 6 устава ООН, возлагающей на Совбез ответственность по расследованию споров или ситуаций, которые могут привести к международному спору ", - заявил Кислица.

Напомним, ранее сообщалось, что постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза ООН. По его словам, у него встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, постпред США заявила, что РФ угрожала военными действиями, если ее требования по "гарантиям безопасности" не будут выполнены.