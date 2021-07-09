UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Совбез ООН договорился о продлении трансграничной помощи Сирии

Автор: Артур Родивилов

Члены Совета безопасности ООН пришли к компромиссу по поводу механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Впервые Россия и США представили совместный проект резолюции Совбеза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Regnum.

Документ был подготовлен совместными усилиями представителей России, США, Ирландии и Норвегии.

"Сегодня мы присутствуем при историческом моменте - Россия и США впервые вместе представили резолюцию СБ ООН", - сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Благодаря резолюции будет продлена работа пункта единственного пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев. Это будет возможно при условии того, что генсек ООН спустя 6 месяцев представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.

Кроме того, Британия впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сирия