Путин не дал согласие по возобновлению трансграничной помощи в Сирии, - чиновник США

Президент США Джо Байден не смог заручиться обязательством своего российского коллеги Владимира Путина на возобновление операции ООН по оказанию трансграничной помощи Сирии. Это важно для 3 миллионов сирийцев на севере страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США и 15 других членов Совета Безопасности настаивают на расширении трансграничной операции, которую глава ООН по гуманитарной помощи Марк Лоукок назвал "спасательным кругом" для примерно 3 миллионов сирийцев. Однако Россия усомнилась в важности этой операции.

"Никаких обязательств не было, но мы ясно дали понять, что это очень важно для нас, если мы собираемся продолжить сотрудничество по Сирии", - заявил американский чиновник после встречи Байдена и Путина в Женеве.