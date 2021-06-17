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Путин не дал согласие по возобновлению трансграничной помощи в Сирии, - чиновник США

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США, Четверг 17 июня 2021 02:34
Путин не дал согласие по возобновлению трансграничной помощи в Сирии, - чиновник США Фото: Путин не дал согласие на возобновление помощи Сирии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден не смог заручиться обязательством своего российского коллеги Владимира Путина на возобновление операции ООН по оказанию трансграничной помощи Сирии. Это важно для 3 миллионов сирийцев на севере страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

США и 15 других членов Совета Безопасности настаивают на расширении трансграничной операции, которую глава ООН по гуманитарной помощи Марк Лоукок назвал "спасательным кругом" для примерно 3 миллионов сирийцев. Однако Россия усомнилась в важности этой операции.

"Никаких обязательств не было, но мы ясно дали понять, что это очень важно для нас, если мы собираемся продолжить сотрудничество по Сирии", - заявил американский чиновник после встречи Байдена и Путина в Женеве.

Официальный представитель США также назвал предстоящее обновление тестом на то, смогут ли США и Россия работать вместе.

Напомним, Байден рассказал о встрече с Путиным. Он считает, что обе страны должны установить общие правила.

Ранее сообщалось, что Путин оценил отношения с США после встречи с Байденом. Он заявил, что "не может быть семейного доверия".

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