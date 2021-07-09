Совбез ООН договорился о продлении трансграничной помощи Сирии
Члены Совета безопасности ООН пришли к компромиссу по поводу механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Впервые Россия и США представили совместный проект резолюции Совбеза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Regnum.
Документ был подготовлен совместными усилиями представителей России, США, Ирландии и Норвегии.
"Сегодня мы присутствуем при историческом моменте - Россия и США впервые вместе представили резолюцию СБ ООН", - сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Благодаря резолюции будет продлена работа пункта единственного пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев. Это будет возможно при условии того, что генсек ООН спустя 6 месяцев представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.
Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.
Кроме того, Британия впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.