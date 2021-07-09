Совбез ООН договорился о продлении трансграничной помощи Сирии

Члены Совета безопасности ООН пришли к компромиссу по поводу механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Впервые Россия и США представили совместный проект резолюции Совбеза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Regnum .

Документ был подготовлен совместными усилиями представителей России, США, Ирландии и Норвегии.

"Сегодня мы присутствуем при историческом моменте - Россия и США впервые вместе представили резолюцию СБ ООН", - сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Благодаря резолюции будет продлена работа пункта единственного пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев. Это будет возможно при условии того, что генсек ООН спустя 6 месяцев представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.