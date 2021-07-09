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Радбез ООН домовився про продовження транскордонної допомоги Сирії

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Нью-Йорк, П'ятниця 09 липня 2021 22:57
Радбез ООН домовився про продовження транскордонної допомоги Сирії Фото: Радбез ООН домовився про продовження механізму гумдопомоги Сирії (twitter.com/NLatUN)
Автор: Артур Родивилов

Члени Ради безпеки ООН дійшли компромісу з приводу механізму транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Вперше Росія і США представили спільний проект резолюції Радбезу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Regnum.

Документ був підготовлений спільними зусиллями представників Росії, США, Ірландії та Норвегії.

"Сьогодні ми присутні при історичному моменті - Росія і США вперше разом представили резолюцію РБ ООН", - сказав постійний представник РФ при ООН Василь Небензя.

Завдяки резолюції буде продовжено роботу пункту єдиного пропуску "Баб-ель-Хава" на кордоні Сирії та Туреччини на 12 місяців. Це буде можливо за умови того, що генсек ООН через 6 місяців представить доповідь про роботу механізму транскордонної допомоги.

Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск і Росію.

Крім того, Британія вперше після виходу з ЄС застосовувати автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.

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