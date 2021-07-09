Радбез ООН домовився про продовження транскордонної допомоги Сирії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Regnum .

Документ був підготовлений спільними зусиллями представників Росії, США, Ірландії та Норвегії.

"Сьогодні ми присутні при історичному моменті - Росія і США вперше разом представили резолюцію РБ ООН", - сказав постійний представник РФ при ООН Василь Небензя.

Завдяки резолюції буде продовжено роботу пункту єдиного пропуску "Баб-ель-Хава" на кордоні Сирії та Туреччини на 12 місяців. Це буде можливо за умови того, що генсек ООН через 6 місяців представить доповідь про роботу механізму транскордонної допомоги.