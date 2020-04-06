Бизнесмен Тынный призвал власть перераспределить 30 млрд грн на борьбу с пандемией

Фото: Игорь Тынный (из открытых источников)

Бизнесмен посоветовал, как Украине пережить вирусную пандемию и не разрушить экономику всей страны

Пандемия Cоvid-19 требует мобилизации всего украинского общества и бизнеса, в особенности в ситуации, когда после введения жесткого карантина многие украинские семьи оказались на грани выживания, а бизнес переживает далеко не лучшие времена. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЕ) Игорь Тынный.

По его словам, Украина была совсем неготова к решению вызовов современности. К тому же меры, которые были призваны остановить пандемию, оказались необдуманными и поспешными.

Также Тынный напомнил, что в начале пандемии Украина столкнулась с рядом проблем: от дефицита ПЦР (систем для выявления Covid-19) и лабораторий до использования неверных экономических стимулов и компенсаторов для бизнеса. Кроме того, в стране до сих пор отсутствует борьба с мародерством – "случай со знаменитым МАУ".

Но главной и худшей проблемой, по мнению бизнесмена, стало отсутствие установленных сроков и целей карантина, ведь неопределенность порождает домыслы.

В то же время, анализируя действия власти, Игорь Тынный отметил, что через несколько недель после объявления пандемии правительство все же начало делать определенные правильные шаги.

"Вместе с тем есть острые проблемы, которые требуют немедленной реакции правительства, такие как отсутствие в аптеках базовых противовирусных препаратов и специализированных средств высокого уровня защиты у медиков и полицейских", - отметил соучредитель УАВЕ.

В то же время, по его мнению, совершенно неясно, что именно делается для решения этих проблем.

"Пришло время честно признать, что Украина - самая бедная из стран Европы и наша стратегия защиты от эпидемии должна отличаться от стратегии соседей. Мы просто не в состоянии позволить себе многое, что легкодоступно немцам, французам, китайцам. У нас есть сложный выбор: либо копировать опыт европейских стран и довести страну до экономического коллапса и социальной нестабильности, или рискнуть и снять часть ограничений на хозяйственную деятельности для концентрации усилий на наиболее уязвимых направлениях", - отметил Тынный.

В свою очередь, бизнесмен предложил четкий план действий, который, по его мнению, позволит пережить вирусную пандемию и не разрушить экономику всей страны. Также Тынный советует срочно внести изменения в госбюджет и перераспределить 30 млрд грн на финансирование борьбы с пандемией.

"В 2020 вместо экономического роста в Украине ожидается падение ВВП не менее чем на 5%. Если в таких жестких условиях выберем верный путь, нам удастся не обанкротиться и сохранить государственность. У пожилых людей увеличатся шансы на выживание, если о них будут заботиться другие. Так, риск есть, и наверняка будут жертвы. Но работа ради общей цели объединяет людей и превращает их в нацию, бездействие - размягчают мозг и волю, превращают их в стадо", - резюмирует Тынный.

Он также убежден, что государству лучше одномоментно инвестировать в медицинские препараты, оборудование и средства защиты $1 млрд и встречать болезнь во всеоружии, чем оттягивать ее вспышку и потерять много миллиардов в виде падения ВВП, сокращения поступлений в бюджет и обнищания населения. По словам Тынного, сейчас трудно оценить все возможные последствия жестких карантинных мероприятий государства, но "маховик разрушения экономики уже запущен, и скоро он наберет такие обороты, что остановить его будет почти невозможно".

Напомним, по данным Минздрава, за последние 12 дней средний темп прироста зараженных коронавирусом составляет 27%.

Всего в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.