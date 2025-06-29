Соцвиплати, техогляд і новий стандарт напруги: ключові зміни для українців із 1 липня

З 1 липня в Україні з'явиться новий вид соціальної допомоги,і водночас посиляться обмеження для переселенців. В оселях українців зміниться стандарт напруги в електромережі. Стартує вступна кампанія для абітурієнтів, а також набудуть чинності додаткові правила щодо техогляду певних видів авто.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало головні зміни та нововведення з 1 липня 2025.

Головне:

Базова соцдопомога з 1 липня. Хто її отримає?

Які обмеження запровадять для ВПО?

Тепер не 220 В. Що означає зміна стандарту напруги?

Кому слід готуватися до нових правил техогляду авто?

Коли абітурієнтам подавати документи до вишу?

Нова соціальна допомога

З 1 липня 2025 в Україні стартує експериментальний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги (БСД).

Виплати отримають громадяни, які належать до однієї з наступних категорій і отримують відповідну допомогу:

малозабезпечені сім’ї;

одинокі матері;

багатодітні родини;

діти, батьки яких ухиляються від аліментів або місце перебування яких не встановлено.

Розмір базової соціальної допомоги визначається індивідуально як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Розмір базової величини для розрахунку БСД становить 4500 грн.

Максимальна сума БСД, яка може бути призначена на члена родини:

4500 грн – для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи,

– для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи, 3150 грн (70% від базової величини) – для кожного повнолітнього члена сім'ї.

Виплата призначається строком на пів року з подальшим автоматичним продовженням на час реалізації експериментального проєкту (2 роки).

Допомогу не виплачуватимуть тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. А з 1 жовтня 2025 року категорій отримувачів БСД може стати більше.

Правила для ВПО

З 1 липня 2025 року Міністерство фінансів України щомісяця перевірятиме, чи перебували внутрішньо переміщені особи (ВПО) за кордоном понад 90 днів підряд.

Якщо це підтвердиться, буде призначена додаткова перевірка. У разі підтвердження виїзду на постійне місце проживання за кордон, довідку ВПО можуть анулювати.

Фото: з 1 липня діятиме нова норма для переселенців (Getty Images)

Винятком вважатимуться дні службового відрядження, лікування, стажування, реабілітації, догляду за хворою дитиною, смерть родичів тощо. За наявності підтверджувальних документів, ці періоди не враховуватимуться у 90-денний термін.

Для всіх ВПО, які відповідають критеріям, виплати на проживання будуть продовжені автоматично з 1 липня 2025. Розмір допомоги: 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Новий стандарт електромережі

Починаючи з липня, стандарт напруги в електромережі змінюється з 220 на 230 Вольт. Це є кроком до синхронізації української та європейської енергосистем.

Зміна стандарту напруги на 230 В не матиме негативного впливу на роботу побутових приладів. Оскільки сучасна техніка розрахована на певний діапазон напруги, ця зміна не виходить за його межі.

Перехід на новий стандарт також не вплине на суми у платіжках за електроенергію, адже оплата здійснюється за спожиті кіловат-години, а не за напругу.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг зауважують переваги нового енергостандарта. Зокрема, це зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, та знизить потребу у додаткових засобах захисту (стабілізаторах).

Правила техогляду авто

В Україні набудуть чинності посилені вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

З 1 липня запроваджується фото- та відеофіксація процесу техогляду. Кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний мінімум двома камерами, які фіксують увесь процес огляду. Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, встановлюють додаткові.

Мета цих змін – зменшити кількість фіктивних техоглядів і наблизити процедуру до стандартів ЄС.

Фото: техогляд авто буде за новими правилами (freepik.com)

Варто зазначити, що технічний огляд авто не є обов'язковим для всіх транспортних засобів, а лише для таких категорій:

легкові авто, які використовуються з комерційною метою, причепи до них, строком експлуатації більш як 2 роки;

вантажні авто до 3,5 тонн, причепи до них, строком експлуатації більш як 2 роки;

вантажні авто понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі, незалежно від строку експлуатації;

автобуси, транспортні засоби, що перевозяться небезпечні вантажі.

За експлуатацію авто без чинного техогляду передбачений штраф у розмірі 340 грн. Для суб'єктів господарювання, які проводили техогляд із порушеннями, штраф становитиме близько 1400 грн.​​​​​​​

Окремо додамо, що запровадження нових штрафів за перевищення швидкості руху, неправильне паркування, розмови телефоном під час руху з 1 липня не буде. В Нацполіції спростували подібну інформацію, що почала ширитися в соцмережах напередодні.

Вступна кампанія 2025

Для абітурієнтів, які планують здобути ступінь бакалавра, з 1 липня стартує вступна кампанія. Саме цього дня відкриється можливість реєстрації електронного кабінету вступника на сайті ЄДЕБО.

Загалом вступна кампанія включатиме кілька етапів: подання документів, вступні співбесіди, конкурсний відбір, формування рейтингів і зарахування.

Після реєстрації кабінету вступника з 19 липня розпочнеться прийом заяв і документів. Він триватиме до 18:00 1 серпня. Максимально можна подати 15 заяв, зокрема 5 на бюджет.

Реєстрація на творчі конкурси або співбесіди на бюджет проходитиме з 3 до 18:00 10 липня; на контракт – з 3 до 18:00 25 липня.

Проведення творчих конкурсів – з 8 по 19 липня включно. Для контрактників – до 1 серпня.

Подорожчання транспортної картки в Києві

Вартість пластикових транспортних карт для проїзду у міському транспорті Києва зросте 1 липня. Звичайна синя карта коштуватиме 96 грн; учнівська – 120 грн.

У КМДА наголошують, що вартість поїздок не змінюється, дорожчають лише нові пластикові карти. Раніше придбані карти залишаються дійсними для поповнення та використання.

Фото: окрім пластикової транспортної карти можна користуватися цифровою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Окрім пластикової карти, можна також оформити віртуальну, наприклад, в застосунку "Київ цифровий". Вона коштує 50 грн.

Платний проїзд учнів у столиці

На період літніх канікул з 1 липня до 31 серпня 2025 проїзд для школярів у громадському транспорті Києва буде платним на загальних підставах.

Безкоштовний проїзд для школярів діє лише під час навчального року (з 1 вересня по 1 липня).

При цьому на літній період для школярів передбачена знижка 75% на проїзні квитки для міського транспорту. Придбати пільгові проїзні можна в застосунку "Київ Цифровий" або терміналах самообслуговування.

Вартість пільгового проїзного для учнів варіюється від 72,5 грн (46 поїздок на місяць) до 325 грн (необмежена кількість поїздок на місяць).

Вихідні та свята в липні

У липні 2025 в Україні відзначається День української державності – 15 липня (перенесений з 28 липня).

Цей день є державним святом, але через дію воєнного стану додаткового вихідного дня не буде.

Таким чином у липні 2025 робочими будуть 23 дні та 8 – вихідними (суботи та неділі).

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації порталів Мінсоцполітики, ПФУ, НКРЕКП, Головного сервісного центру МВС, КМДА, "Освіта.ua".