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Соцвыплаты, техосмотр и новый стандарт напряжения: ключевые изменения для украинцев с 1 июля

Воскресенье 29 июня 2025 06:11
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Соцвыплаты, техосмотр и новый стандарт напряжения: ключевые изменения для украинцев с 1 июля Фото: с 1 июля gоявится базовая соцпомощь для ряда семей (Getty Images)
Автор: Анна Березина

С 1 июля в Украине появится новый вид социальной помощи, и одновременно усилятся ограничения для переселенцев. В домах украинцев изменится стандарт напряжения в электросети. Стартует вступительная кампания для абитуриентов, а также вступят в силу дополнительные правила по техосмотру некоторых видов авто.

РБК-Украина в материале ниже собрало главные изменения и нововведения с 1 июля 2025.

Главное:

  • Базовая соцпомощь с 1 июля. Кто ее получит?
  • Какие ограничения введут для ВПО?
  • Теперь не 22 0В. Что означает изменение стандарта напряжения?
  • Кому нужно готовиться к новым правилам техосмотра авто?
  • Когда абитуриентам подавать документы в вуз?

Новая социальная помощь

С 1 июля 2025 в Украине стартует экспериментальный проект по выплатам базовой социальной помощи (БСП).

Пособие получат граждане, которые относятся к одной из следующих категорий и получают соответствующую денежную помощь:

  • малообеспеченные семьи;
  • одинокие матери;
  • многодетные семьи;
  • дети, родители которых уклоняются от алиментов или местонахождение которых не установлено.

Размер базовой социальной помощи определяется индивидуально как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Максимальная сумма БСП, которая может быть назначена на члена семьи:

  • 4500 грн – для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы,
  • 3150 грн (70% от базовой величины) – для каждого совершеннолетнего члена семьи.

Выплата назначается сроком полгода с последующим автоматическим продлением на время реализации экспериментального проекта (2 года).

Помощь не будут выплачивать тем, кто находится на временно оккупированных территориях или за границей. А с 1 октября 2025 категорий получателей БСП может стать больше.

Правила для ВПЛ

С 1 июля 2025 Министерство финансов Украины будет ежемесячно проверять, находились ли внутренне перемещенные лица (ВПЛ) за границей более 90 дней подряд.

Если это подтвердится, будет назначена дополнительная проверка. В случае подтверждения выезда на постоянное место жительства за границу справку ВПЛ могут аннулировать.

Соцвыплаты, техосмотр и новый стандарт напряжения: ключевые изменения для украинцев с 1 июляФото: с 1 июля будет действовать новая норма для переселенцев (Getty Images)

Исключением будут считаться дни служебной командировки, лечения, стажировки, реабилитации, ухода за больным ребенком, смерть родственников и т.п.

Для всех ВПЛ, соответствующих критериям, выплаты на проживание будут продлены автоматически с 1 июля 2025. Размер пособия: 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью.

Новый стандарт электросети

Начиная с июля, стандарт напряжения в электросети меняется с 220 на 230 Вольт. Это шаг к синхронизации украинской и европейской энергосистем.

Изменение стандарта напряжения на 230 В не повлияет на работу бытовых приборов. Поскольку современная техника рассчитана на определенный диапазон напряжения, это изменение не выходит за его пределы.

Переход на новый стандарт также не повлияет на суммы в платежках за электроэнергию, ведь оплата производится за потребленные киловатт-часы, а не за напряжение.

В Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отмечают преимущества нового энергостандарта. В частности, это уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, и снизит потребность в дополнительных средствах защиты (стабилизаторах).

Правила техосмотра авто

В Украине вступят в силу усиленные требования к проведению обязательного технического контроля транспортных средств.

С 1 июля вводится фото- и видеофиксация процесса техосмотра. Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован минимум двумя камерами, которые фиксируют весь процесс осмотра.

Цель этих изменений – уменьшить количество фиктивных техосмотров и приблизить процедуру к стандартам ЕС.

Соцвыплаты, техосмотр и новый стандарт напряжения: ключевые изменения для украинцев с 1 июляФото: техосмотр авто будет по новым правилам (freepik.com)

Стоит отметить, что технический осмотр авто не является обязательным для всех транспортных средств, а только для таких категорий:

  • легковые авто, используемые в коммерческих целях, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет;
  • грузовые авто до 3,5 тонн, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет;
  • грузовые авто более 3,5 тонн, прицепы к ним и такси, независимо от срока эксплуатации;
  • автобусы, транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.

За эксплуатацию авто беp техосмотра предусмотрен штраф в размере 340 грн. Для субъектов хозяйствования, проводивших техосмотр с нарушениями, штраф будет составлять около 1400 грн.

Отдельно добавим, что введение новых штрафов за превышение скорости движения, неправильную парковку, разговор по телефону во время движения с 1 июля не будет. В Нацполиции опровергли данную информацию, которая начала распространяться в соцсетях накануне.

Вступительная кампания 2025

Для абитуриентов, планирующих получить степень бакалавра, с 1 июля стартует вступительная кампания. Именно в этот день откроется возможность регистрации электронного кабинета поступающего на сайте ЕДЕБО.

В целом вступительная кампания будет включать несколько этапов: подача документов, вступительные собеседования, конкурсный отбор, формирование рейтингов и зачисление.

После регистрации кабинета поступающего с 19 июля начнется прием заявлений и документов. Он продлится до 18:00 1 августа. Максимально можно подать 15 заявлений, в том числе 5 на бюджет.

Регистрация на творческие конкурсы или собеседования на бюджет будет проходить с 3 до 18:00 10 июля; на контракт – с 3 по 18:00 25 июля.

Проведение творческих конкурсов – с 8 по 19 июля включительно. Для контрактников – до 1 августа.

Подорожание транспортной карты в Киеве

Стоимость пластиковых транспортных карт для проезда в городском транспорте Киева вырастет 1 июля. Обычная синяя карта обойдется в 96 грн; для учащихся – 120 грн.

В КГГА отмечают, что стоимость поездок не меняется, дорожают только новые пластиковые карты. Ранее приобретенные карты остаются действительными для пополнения и использования.

Соцвыплаты, техосмотр и новый стандарт напряжения: ключевые изменения для украинцев с 1 июляФото: кроме пластиковой транспортной карты можно пользоваться цифровой (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме пластиковой карты можно также оформить виртуальную, например, в приложении "Киев цифровой". Она стоит 50 грн.

Платный проезд учащихся в столице

На период летних каникул с 1 июля по 31 августа 2025 проезд для школьников в общественном транспорте Киева будет платным на общих основаниях.

Бесплатный проезд для школьников действует только во время учебного года (с 1 сентября по 1 июля).

При этом в летний период для школьников предусмотрена скидка 75% на проездные билеты для городского транспорта. Приобрести льготные проездные можно в приложении "Киев Цифровой" или терминалах самообслуживания.

Стоимость льготного проездного для учащихся варьируется от 72,5 грн (46 поездок в месяц) до 325 грн (неограниченное количество поездок в месяц).

Выходные и праздники в июле

В июле 2025 в Украине отмечается День украинской государственности – 15 июля (перенесен с 28 июля).

Этот день является государственным праздником, но из-за военного положения дополнительного выходного дня не будет.

Таким образом, в июле 2025 рабочими будут 23 дня и 8 – выходными (субботы и воскресенья).

При подготовке материала использовались: публикации порталов Минсоцполитики, ПФУ, НКРЭКУ, Главного сервисного центра МВД, КГГА, "Освіта.ua".

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