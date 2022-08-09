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В соцсети Twitter произошел сбой

Фото: в соцсети Twitter произошел сбой (Chesnot/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вечером 9 августа в социальной сети Twitter произошел сбой, который почувствовали пользователи по всему миру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Пользователи Twitter начали массово жаловаться на некорректную работу сети. Сейчас наблюдается глобальный сбой, который ощущается и в Украине.

Жаловаться на работу соцсети пользователи начали в 21:00, больше всего проблем было зафиксировано при работе с вебсайтом и приложением Twitter.

Некорректную работу зафиксировали в странах Европы, а именно Великобритании, Франции и Германии, а также в части штатов США.

Напомним, что ранее сообщалось об игнорировании Twitter запросов, касающихся удаления контента с российской пропагандой.

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