В соцсети Twitter произошел сбой

Вечером 9 августа в социальной сети Twitter произошел сбой, который почувствовали пользователи по всему миру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

Пользователи Twitter начали массово жаловаться на некорректную работу сети. Сейчас наблюдается глобальный сбой, который ощущается и в Украине.

Жаловаться на работу соцсети пользователи начали в 21:00, больше всего проблем было зафиксировано при работе с вебсайтом и приложением Twitter.

Некорректную работу зафиксировали в странах Европы, а именно Великобритании, Франции и Германии, а также в части штатов США.