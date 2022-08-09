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У соцмережі Twitter стався збій

Фото: у соцмережі Twitter стався збій (Chesnot/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ввечері 9 серпня у соціальній мережі Twitter стався збій, який відчули користувачі по всьому світу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Користувачі Twitter почали масово скаржитись на некоректну роботу мережі. Наразі спостерігається глобальний збій, який відчувається і в Україні.

Скаржитись на роботу соцмережі користувачі почали об 21:00, найбільше проблем було зафіксовано при роботі з вебсайтом та додатком Twitter.

Некоректну роботу зафіксували у країнах Європи, а саме Великобританії, Франції та Німеччині, а також у частині штатів США.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про ігнорування Twitter запитів, стосовно видалення контенту з російською пропагандою.

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