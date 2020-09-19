Соцсеть TikTok подала в суд на Белый дом

Популярное приложение TikTok и его материнская компания ByteDance Ltd. обратились в федеральный суд Вашингтона из-за запрета соцсети администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

TikTok подал жалобу в суд, поскольку считает запрет незаконным. Соцсеть

В пятницу, 18 сентября, Дональд Трамп подписал запрет на загрузку программы TikTok в США. Запрет вступит в силу с 20 сентября.

Причиной запрета называют попытки обеспечить национальную безопасность и "защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии".

С 20 сентября США также запретят предоставление услуг, позволяющих использовать приложение WeChat для денежных переводов или мобильных платежей.

Впервые Трамп заговорил о возможности запретить компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.