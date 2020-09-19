ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Соцмережа TikTok подала до суду на Білий дім

Автор: РБК-Україна

Популярний додаток TikTok і його материнська компанія ByteDance Ltd. звернулись до федерального суду Вашингтона через заборону соцмережі адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

TikTok подав скаргу до суду, адже вважає заборону незаконною.

Соцмережа домагається судового рішення, яке скасує постанову Білого дому.

Популярні новини

TikTok, який має понад 100 мільйонів користувачів у США, заявив, що заборона "безповоротно знищить бізнес TikTok в США".

В п’ятницю, 18 вересня, Дональд Трамп підписав заборону на завантаження програми TikTok в США. Заборона набуде чинності з 20 вересня.

Причиною заборони називають намагання забезпечити національну безпеку і "захистити американців від загрози Китайської комуністичної партії".

З 20 вересня США також заборонять надання послуг, що дозволяють використовувати додаток WeChat для грошових переказів або мобільних платежів.

Вперше Трамп заговорив про можливість заборонити TikTok в кінці липня 2020 року. Тоді ж компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку додатка TikTok.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикисоцсетиБілий дімДональд ТрампTikTok