Соцмережа TikTok подала до суду на Білий дім

Популярний додаток TikTok і його материнська компанія ByteDance Ltd. звернулись до федерального суду Вашингтона через заборону соцмережі адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

TikTok подав скаргу до суду, адже вважає заборону незаконною.

Соцмережа домагається судового рішення, яке скасує постанову Білого дому.

TikTok, який має понад 100 мільйонів користувачів у США, заявив, що заборона "безповоротно знищить бізнес TikTok в США".

В п’ятницю, 18 вересня, Дональд Трамп підписав заборону на завантаження програми TikTok в США. Заборона набуде чинності з 20 вересня.

Причиною заборони називають намагання забезпечити національну безпеку і "захистити американців від загрози Китайської комуністичної партії".

З 20 вересня США також заборонять надання послуг, що дозволяють використовувати додаток WeChat для грошових переказів або мобільних платежів.

Вперше Трамп заговорив про можливість заборонити TikTok в кінці липня 2020 року. Тоді ж компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку додатка TikTok.