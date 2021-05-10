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Соцсеть Clubhouse запустила приложение для Android

Автор: Даша Харченко

Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android. До этого приложение было доступно только для iOS.

Об этом говорится в официальном заявлении соцсети.

С 9 мая приложение будет доступно для пользователей Android в США, а затем соцсеть запустит его в других англоязычных странах. Пользователи за пределами США могут оформить предварительный заказ на странице Clubhouse в магазине Google Play.

"Наш план на несколько следующих недель состоит в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем развертывать его в более широком масштабе", - заявили в компании.

Напомним, неизвестные хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Пресс-служба соцсети пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее сообщалось, что Twitter принял решение запустить собственный аналог Clubhouse.

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