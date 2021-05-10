Соцмережа Clubhouse запустила додаток для Android

Соціальна мережа Clubhouse запустила офіційний додаток для операційної системи Android. До цього додаток був доступний тільки для iOS.
Про це йдеться в офіційній заяві соцмережі.
З 9 травня додаток буде доступний для користувачів Android в США, а потім соцмережа запустить його в інших англомовних країнах. Користувачі за межами США можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play.
"Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити будь - які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням декількох остаточних функцій, таких як платежі і створення клубу, перш ніж розгортати його в більш широкому масштабі", - заявили в компанії.
Нагадавши, невідомі хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 млн користувачів соціальної мережі Clubhouse. Прес-служба соцмережі поки ніяк не прокоментувала цю інформацію.
Раніше повідомлялося, що Twitter прийняв рішення запустити власний аналог Clubhouse.