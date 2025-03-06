Соцмережі впливають на фізіологію: що відбувається з тілом під час скролінгу

Вплив соцмереж на фізичний стан

У дослідженні, проведеному серед 54 молодих людей, вивчали фізіологічні реакції на використання соціальних мереж. За допомогою електродів на грудях і пальцях учасників було виміряно пульс та "провідність шкіри" - показник потовиділення. Результати показали, що перегляд Instagram призводить до уповільнення серцебиття і одночасного збільшення потовиділення, що свідчить про високу емоційну залученість і збудження.

Виявилося, що цей ефект значно сильніше проявляється, коли користувачі були змушені припинити перегляд Instagram і повернутися до звичайного читання новин. У цей момент їхні фізіологічні реакції ще більше посилилися, що вказує на стрес та тривогу через відключення від соціальної мережі.

Чому виникає залежність від соцмереж

Це дослідження також підняло питання про можливу залежність від соціальних мереж. Хоча термін "залежність від соціальних мереж" поки що не визнаний медичною спільнотою, дослідження показало, що інтенсивне використання соцмереж може мати негативний вплив на повсякденне життя користувачів, включаючи проблеми на роботі або в стосунках.

На основі отриманих даних дослідники стверджують, що соціальні мережі пропонують дуже потужні винагороди, і деякі їхні функції, такі як персоналізовані відео, можуть справді мати залежний характер. Водночас, важливо зазначити, що основним фактором, який змушує людей активно користуватися соціальними мережами, є соціальна взаємодія та потреба визнання, а не тільки споживання контенту.

Тому дослідники рекомендують з обережністю ставитися до терміну "залежність" у контексті соціальних мереж, оскільки це може призвести до стигматизації нормальної поведінки.