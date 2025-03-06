Соцсети влияют на физиологию: что происходит с телом во время скроллинга

Влияние соцсетей на физическое состояние

В исследовании, проведенном среди 54 молодых людей, изучали физиологические реакции на использование социальных сетей. С помощью электродов на груди и пальцах участников был измерен пульс и "проводимость кожи" - показатель потоотделения. Результаты показали, что просмотр Instagram приводит к замедлению сердцебиения и одновременному увеличению потоотделения, что свидетельствует о высокой эмоциональной вовлеченности и возбуждении.

Оказалось, что этот эффект значительно сильнее проявляется, когда пользователи были вынуждены прекратить просмотр Instagram и вернуться к обычному чтению новостей. В этот момент их физиологические реакции еще больше усилились, что указывает на стресс и тревогу из-за отключения от социальной сети.

Почему возникает зависимость от соцсетей

Это исследование также подняло вопрос о возможной зависимости от социальных сетей. Хотя термин "зависимость от социальных сетей" пока не признан медицинским сообществом, исследование показало, что интенсивное использование соцсетей может иметь негативное влияние на повседневную жизнь пользователей, включая проблемы на работе или в отношениях.

На основе полученных данных исследователи утверждают, что социальные сети предлагают очень мощные вознаграждения, и некоторые их функции, такие как персонализированные видео, могут действительно иметь зависимый характер. В то же время, важно отметить, что основным фактором, который заставляет людей активно пользоваться социальными сетями, является социальное взаимодействие и потребность признания, а не только потребление контента.

Поэтому исследователи рекомендуют с осторожностью относиться к термину "зависимость" в контексте социальных сетей, поскольку это может привести к стигматизации нормального поведения.