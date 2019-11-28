Социологи замеряли рейтинги партий через четыре месяца после выборов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы практически не изменили свое мнение

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в конце ноября 2019 года, то в Верховную раду прошли бы пять парий, которые преодолели 5%-ный барьер на выборах в июле. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 44,8% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

Кроме того, 12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,6% - партию "Европейская Солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос".

Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 12%.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 20-24 ноября 2019 года среди 250 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). "Слуга народа" получила 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность"- 8,10%, "Голос" - 5,82%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной рады и Кабинета министров. Оценка работы парламента по сравнению с началом ноября ухудшилась: на 9 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше не одобряет работу Рады (с 40% до 52%).