Соціологи заміряли рейтинги партій через чотири місяці після виборів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці практично не змінили свою думку

Якби дострокові парламентські вибори проходили наприкінці листопада 2019 року, то в Верховну раду пройшли б п'ять партій, які подолали 5%-ний бар'єр на виборах в липні. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

За даними опитування, лідером електоральних симпатій є партія "Слуга народу", яку підтримують майже 44,8% тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

Крім того, 12,7% підтримують партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,6% - партію "Європейська Солідарність", 8,5% - партію "Батьківщина", 4,4% - партію "Голос".

Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Тих, хто не визначився - близько 12%.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 20-24 листопада 2019 року серед 250 респондентів по всій території України за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). "Слуга народу" отримала 43,16% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 13,05%, "Батьківщина" - 8,18%, "Європейська солідарність"- 8,10%, "Голос" - 5,82%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради та Кабінету міністрів. Оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада погіршилася: на 9 процентних пунктів менше стало тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%).