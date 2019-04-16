Социологи замерили уровень суеверия среди украинцев

Большинство украинцев (57%) не признают силу примет и суеверий, в то время как верят в приметы и суеверия 37% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, сталкивались с практическим подтверждением суеверий 32% опрошенных, не сталкивались - 61%. Кроме того, имеют при себе талисманы, обереги, другие защищающие и приносящие удачу предметы - 28%, не имеют таковых - 69%.

Однако считают себя суеверными людьми 25% респондентов, не считают - 70%.

Вера в силу примет и суеверий или же их отрицание зависит от пола и возраста опрошенных. Так, среди женщин практически в два раза больше, чем среди мужчин, тех кто верит в приметы и суеверия, считает себя суеверным, сталкивался с подтверждением суеверий и пользуется талисманами и оберегами. Несколько менее проявлены возрастные различия, но в целом прослеживается тенденция усиления суеверности, веры в приметы и их практические подтверждения с увеличением возраста респондентов. А вот пользуются оберегами и талисманами примерно в равной мере украинцы всех поколений.

Опрос проводился в период с 5 по 14 марта 2019 года среди 1999 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, большинство украинцев (от 56% до 68%) считают, что в сферах общественной жизни мужчины и женщины имеют равные права для самореализации. Вместе с тем, значительная часть граждан (от 29% до 42%) считают, более широкие возможности для самореализации имеют мужчины.