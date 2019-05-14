Социологи замерили уровень коррупции в медицинских учреждениях

Фото: взятка (РБК-Украина)

Граждане продолжают платить за бесплатную медицину

С непосредственным вымогательством взятки (наличными или в другой форме) за лечение в течение последних 12 месяцев сталкивались 9,1% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В то же время 51,3% респондентов сказали, что от них не требовали дать взятку, а 36,3% не посещали медицинских учреждений.

www.kiis.com.ua

Однако 16,6%сообщили, что делали подарки (например, алкоголь, конфеты, билеты на концерт и т. д) за лечение в течение последних 12 месяцев. Не делали таких подарков 45,1% респондентов.

www.kiis.com.ua

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение марта 2019 года. Полевой этап длился с 21 по 29 марта. Всего было опрошено 1200 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность - 4,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в сфере высшего образования с коррупцией в том или ином виде сталкивались 61,8% респондентов, которые контактировали с ней в течение последних 12 месяцев. В сфере получения различных разрешений в органах власти имеют опыт коррупции 56,7% респондентов, в сервисных центрах МВД - 54,3%, в получении медицинских услуг - 53,2%, в судебной системе - 52,1%, в устройстве на работу в государственные учреждения - 51,3%, в национальной полиции - 51,3%.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции.