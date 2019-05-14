Соціологи заміряли рівень корупції в медичних закладах

Фото: хабар (РБК-Україна)

Громадяни продовжують платити за безкоштовну медицину

З безпосереднім вимаганням хабаря (готівкою чи в іншій формі) за лікування протягом останніх 12 місяців стикалися 9,1% громадян України. Про це свідчать дані опитування КМІС.

У той же час 51,3% респондентів сказали, що від них не вимагали заплатити хабар, а 36,3% не відвідували медичних закладів.

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Однак 16,6%повідомили, що робили подарунки (наприклад, алкоголь, цукерки, білети на концерт тощо) за лікування протягом останніх 12 місяців. Не робили таких подарунків 45,1% респондентів.

www.kiis.com.ua

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом березня 2019 року. Польовий етап тривав з 21 по 29 березня. Всього було опитано 1200 респондентів, які проживають по всій України окрім окупованих Росією територій. Максимальна похибка - 4,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у сфері вищої освіти з корупцією в тому чи іншому вигляді стикалися 61,8% респондентів, які контактували з нею протягом останніх 12 місяців. У сфері отримання різних дозволів в органах влади мають досвід корупції 56,7% респондентів, у сервісних центрах МВС - 54,3%, в отриманні медичних послуг - 53,2%, у судовій системі - 52,1%, у влаштуванні на роботу до державних установ - 51,3%, у національній поліції - 51,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, проведеного у серпні 2018 року, громадяни України підтримують в першу чергу каральні методи викорінення корупції: 55% вважають, що передовсім потрібно жорстко карати усіх, хто причетний до корупції.