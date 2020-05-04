Социологи замерили уровень доверия к украинским политикам

Положительный баланс доверия-недоверия сохраняет только Зеленский
В конце апреля 2020 года только к президенту Владимиру Зеленскому доверие высказывается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют - 37%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, к другим политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, недоверие высказывается чаще, чем доверие.
Исследование проведено Центром Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в конце апреля в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).
Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, если бы в конце апреля в Украине проходили досрочные выборы в Верховную раду, 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии.