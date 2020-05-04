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Соціологи заміряли рівень довіри до українських політиків

Новини » Політика     04.05.2020 - 15:30
Соціологи заміряли рівень довіри до українських політиків
Фото: Володимир Зеленський та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Позитивний баланс довіри-недовіри зберігає лише Зеленський

Наприкінці квітня 2020 року лише до президента Володимира Зеленського довіра висловлюється частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють - 37%). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, стосовно інших політиків, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.

  • голові Верховної ради Дмитру Разумкову довіряють 34%, не довіряють - 37%,
  • лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку - відповідно 20% і 64%,
  • лідеру партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку - відповідно 19% і 66%,
  • лідеру партії "Батьківщина Юлії Тимошенко - відповідно 18,5% і 74%,
  • лідеру партії "Європейська солідарність Петру Порошенку - відповідно 18% і 77%,
  • міністру внутрішніх справ Арсену Авакову - відповідно 16% і 69%,
  • прем’єр-міністру Денису Шмигалю - відповідно 13% і 38%,
  • керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку - відповідно 9% і 41,5%.

Соціологи заміряли рівень довіри до українських політиків

Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці квітня в Україні проходили президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці квітня в Україні проходили дострокові вибори до Верховної ради, 5%-вий бар'єр подолали б чотири партії.

На дострокових виборах до Ради мають шанси пройти чотири-шість партій Оприлюднений свіжий президентський рейтинг
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