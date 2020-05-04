Соціологи заміряли рівень довіри до українських політиків

Позитивний баланс довіри-недовіри зберігає лише Зеленський
Наприкінці квітня 2020 року лише до президента Володимира Зеленського довіра висловлюється частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють - 37%). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, стосовно інших політиків, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.
Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці квітня в Україні проходили президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).
Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці квітня в Україні проходили дострокові вибори до Верховної ради, 5%-вий бар'єр подолали б чотири партії.