Соціологи заміряли рівень довіри до українських політиків

Фото: Володимир Зеленський та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Позитивний баланс довіри-недовіри зберігає лише Зеленський

Наприкінці квітня 2020 року лише до президента Володимира Зеленського довіра висловлюється частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють - 37%). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, стосовно інших політиків, чиї прізвища були представлені в опитувальнику, недовіра висловлюється частіше, ніж довіра.

голові Верховної ради Дмитру Разумкову довіряють 34%, не довіряють - 37%,

лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку - відповідно 20% і 64%,

лідеру партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку - відповідно 19% і 66%,

лідеру партії "Батьківщина Юлії Тимошенко - відповідно 18,5% і 74%,

лідеру партії "Європейська солідарність Петру Порошенку - відповідно 18% і 77%,

міністру внутрішніх справ Арсену Авакову - відповідно 16% і 69%,

прем’єр-міністру Денису Шмигалю - відповідно 13% і 38%,

керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку - відповідно 9% і 41,5%.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці квітня в Україні проходили президентські вибори, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби наприкінці квітня в Україні проходили дострокові вибори до Верховної ради, 5%-вий бар'єр подолали б чотири партії.