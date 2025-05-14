Соціологи зафіксували новий стрибок рейтингу Зеленського

Рейтинг Зеленського

За даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Зеленського суттєво зріс з початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади та зміни політики США щодо України.

Водночас у тих опитуваннях, де в списку присутній посол в Лондоні Валерій Залужний, ситуація відрізняється. Рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ понад рік був вищий за рейтинг президента.

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