Соціологи зафіксували новий стрибок рейтингу Зеленського

Рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського продовжує зростати. У порівнянні з кінцем минулого року він збільшився майже у 1,5 раза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Станом на першу половину травня 2025 року 74% українців довіряли Зеленському, не довіряли - 22%. Баланс довіри-недовіри становить +52%.
Порівняно з останнім опитуванням КМІС у березні 2025 року довіра президенту зросла:
Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.
Рейтинг суттєво зріс після грудня 2024 року, коли президенту довіряли 52% українців.
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, в умовах складної міжнародної ситуації та напружених дискусій навколо можливих перемовин щодо завершення війни президент Зеленський зберігає високу суспільну підтримку і легітимність.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 2-12 травня 2025 року було опитано 1010 респондентів.
За даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Зеленського суттєво зріс з початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади та зміни політики США щодо України.
Водночас у тих опитуваннях, де в списку присутній посол в Лондоні Валерій Залужний, ситуація відрізняється. Рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ понад рік був вищий за рейтинг президента.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.