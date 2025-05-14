Социологи зафиксировали новый скачок рейтинга Зеленского

По состоянию на первую половину мая 2025 года 74% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 22%. Баланс доверия-недоверия составляет +52%.

По сравнению с последним опросом КМИС в марте 2025 года доверие президенту выросло:

доля тех, кто доверяет, выросла с 69% до 74%,

доля тех, кто не доверяет - снизилась с 28% до 22%.

Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился с +41% до +52%.

Рейтинг существенно вырос после декабря 2024 года, когда президенту доверяли 52% украинцев.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в условиях сложной международной ситуации и напряженных дискуссий вокруг возможных переговоров по завершению войны президент Зеленский сохраняет высокую общественную поддержку и легитимность.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 2-12 мая 2025 года было опрошено 1010 респондентов.