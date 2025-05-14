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Социологи зафиксировали новый скачок рейтинга Зеленского

Украина, Среда 14 мая 2025 10:25
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Социологи зафиксировали новый скачок рейтинга Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжает расти. По сравнению с концом прошлого года он увеличился почти в 1,5 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По состоянию на первую половину мая 2025 года 74% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 22%. Баланс доверия-недоверия составляет +52%.

По сравнению с последним опросом КМИС в марте 2025 года доверие президенту выросло:

  • доля тех, кто доверяет, выросла с 69% до 74%,
  • доля тех, кто не доверяет - снизилась с 28% до 22%.

Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился с +41% до +52%.

Рейтинг существенно вырос после декабря 2024 года, когда президенту доверяли 52% украинцев.

Социологи зафиксировали новый скачок рейтинга Зеленского

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в условиях сложной международной ситуации и напряженных дискуссий вокруг возможных переговоров по завершению войны президент Зеленский сохраняет высокую общественную поддержку и легитимность.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 2-12 мая 2025 года было опрошено 1010 респондентов.

Рейтинг Зеленского

По данным ведущих социологических компаний Украины, рейтинг Зеленского существенно вырос с начала 2025 года после прихода Дональда Трампа к власти и изменения политики США в отношении Украины.

В то же время в тех опросах, где в списке присутствует посол в Лондоне Валерий Залужный, ситуация отличается. Рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ больше года был выше рейтинга президента.

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