Социологи зафиксировали окончание "медового месяца" новой власти и народа

Данные последнего социологического опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС свидетельствуют об ухудшении настроений в украинском обществе. Об этом на пресс-конференции сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Как отметила Бекешкина, о негативных тенденциях свидетельствуют некоторые результаты опроса. В частности, в ноябре 2019 года 36% граждан считают, что Украина движется в правильном направлении, несколько больше - 39% уверены, что направление движения Украины сейчас является неправильным. В то же время еще в августе 50% считали движение правильным, а 23% - неправильным.

"Я бы сказала, что "медовый" месяц закончился, но пока что продолжается то, что я бы назвала "конфетный период", все-таки относительно сладкий, когда еще положительно относятся к новоизбранным органам власти, особенно президенту Зеленскому",- сказала она.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев, не доверяют - 24,3%, баланс доверия составил +43,9%. По сравнению с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале сентября 2019 года деятельность президента Владимира Зеленского положительно оценивали 69,7% украинцев, негативно - 8,7%, а 19% посчитали, что пока рано давать оценку.