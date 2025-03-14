Соціологи з'ясували, скільки українців готові до територіальних поступок заради миру

При цьому меншість вважає, що Україна може відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру - 39%. Решта 11% респондентів не змогли визначитися із своєю думкою.

Порівняно з груднем 2024 року змін практично не було, і всі відмінності в межах статистичної похибки).

"При цьому варто нагадати контекст: нинішнє опитування було проведене в період 14 лютого - 4 березня 2025 року - якраз на тлі різкого загострення відносин України і США та відчутного тиску на Україну", - зазначають соціологи КМІС.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 14 лютого - 4 березня серед 2029 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.