Социологи выяснили, сколько украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

При этом меньшинство считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира - 39%. Остальные 11% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

По сравнению с декабрем 2024 года изменений практически не было, и все различия в пределах статистической погрешности).

"При этом стоит напомнить контекст: нынешний опрос был проведен в период 14 февраля - 4 марта 2025 года - как раз на фоне резкого обострения отношений Украины и США и ощутимого давления на Украину", - отмечают социологи КМИС.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 14 февраля - 4 марта среди 2029 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.