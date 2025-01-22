Соціологи з'ясували, скільки українців хочуть виїхати з країни після відкриття кордонів

У разі відкриття кордону для всіх категорій населення хотіли б виїхати в іншу країну для постійного проживання 20,7% українців. Натомість більшість (70,0%) хотіли б залишитися в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
Не визначилися зі своєю позицією 9,3% респондентів.
Частка тих, хто хотів би залишити Україну, вища через чоловіків (25%), ніж серед жінок (17%).
"Це можна зрозуміти, оскільки для жінок кордони не закривалися і всі, хто бажали, вони вже виїхали", - сказала Поліна Бондаренко, аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи".
За даними опитування, серед молоді (18-29 років) хочуть поїхали з України 33% респондентів, серед людей старше 60 років - тільки 9%.
Серед причин бажання залишити Україну найчастіше називалися такі:
Опитування проведена фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів віком від 18 років Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%
Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України. Таким чином, за неповний рік кількість біженців зросла на 370 тисяч осіб.