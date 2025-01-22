Социологи выяснили, сколько украинцев хотят уехать из страны после открытия границ

В случае открытия границы для всех категорий населения хотели бы выехать в другую страну для постоянного проживания 20,7% украинцев. Однако большинство (70,0%) хотели бы остаться в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.
Не определились со своей позицией 9,3% респондентов.
Доля тех, кто хотел бы покинуть Украину, выше среди мужчин (25%), чем среди женщин (17%).
"Это можно понять, поскольку для женщин границы не закрывались и все, кто желали, они уже выехали", - сказала Полина Бондаренко, аналитик фонда "Демократические инициативы".
По данным опроса, среди молодежи (18-29 лет) хотят уехали из Украины 33% респондентов, среди людей старше 60 лет - только 9%.
Среди причин желания покинуть Украину чаще всего назывались следующие:
Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%
Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано во всем мире 6,814 млн беженцев из Украины. Таким образом, за неполный год количество беженцев выросло на 370 тысяч человек.