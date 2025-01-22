Социологи выяснили, сколько украинцев хотят уехать из страны после открытия границ

Не определились со своей позицией 9,3% респондентов.

Доля тех, кто хотел бы покинуть Украину, выше среди мужчин (25%), чем среди женщин (17%).

"Это можно понять, поскольку для женщин границы не закрывались и все, кто желали, они уже выехали", - сказала Полина Бондаренко, аналитик фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, среди молодежи (18-29 лет) хотят уехали из Украины 33% респондентов, среди людей старше 60 лет - только 9%.

Среди причин желания покинуть Украину чаще всего назывались следующие:

Отсутствие возможностей для развития - 30,5%,

Угроза здоровью и жизни вследствие ведения боевых действий - 28,6%,

Недостаточная социальная поддержка со стороны государства - 28,6%,

Для воссоединения с родными, которые уже уехали - 26,2%,

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%