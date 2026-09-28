Соціологи з'ясували, що найбільше хвилює українців: обстріли на другому місці

Більшість українців сьогодні найбільше хвилюють корупція у владі та масовані обстріли. Низькі зарплати і пенсії знаходяться на четвертому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Під час дослідження респонденти мали змогу обрати до трьох варіантів відповідей із дванадцяти запропонованих. Найчастіше громадяни вказували на корупцію у владі, яку обрали 50% опитаних, та масовані ракетно-дронові удари, що турбують 40% громадян.

Серед інших поширених проблем українці зазначали непрофесіоналізм та некомпетентність влади (30% респондентів). Низьким рівнем зарплат і пенсій занепокоєні 28% опитаних, діяльністю ТЦК - 24%, а зростанням цін - 23%.

Ситуація безпосередньо на фронті найбільше хвилює 21% громадян, тоді як інші варіанти респонденти обирали рідше.

Фото: результати опитування українців (інфографіка КМІС)

Війна чи корупція: що хвилює більше

Соціологи зазначають, що загалом 53% респондентів обрали серед відповідей бодай один із факторів війни - ракетно-дронові удари або ситуацію на фронті. Таким чином, воєнна загроза залишається одним із ключових подразників для суспільства.

Водночас фактор незадоволеності владою виявився ще вищим. Загалом 64% опитаних вказали причиною свого занепокоєння або корупцію, або некомпетентність можновладців. При порівнянні цих двох категорій проблеми у державному управлінні турбують громадян дещо частіше, ніж воєнні ризики.

Оцінка рівня корупції під час війни

Переважна більшість громадян переконана у погіршенні ситуації з хабарництвом та зловживаннями у країні. Зокрема, 72% респондентів вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зріс.

Фото: результати опитування українців (інфографіка КМІС)

Лише 6% опитаних помітили зменшення корупційних проявів. Решта учасників дослідження зазначили, що ситуація не зазнала змін, або не змогли надати чіткої відповіді.