ua en ru
Пн, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Понад 70% щасливих людей попри війну: що показали результати опитування

15:35 07.09.2026 Пн
3 хв
Соціологи пояснили, як відбувається адаптація до життя в умовах війни
aimg Тетяна Веремєєва
Понад 70% щасливих людей попри війну: що показали результати опитування Фото: Українці почуваються щасливими попри війну (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Більшість українців попри повномасштабну війну вважають себе щасливими й за останні півтора року частка таких людей помітно зросла. Водночас 16% респондентів назвали себе нещасливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Щасливих українців стало більше

КМІС понад 20 років запитує українців, чи вважають вони себе щасливими. У травні 2026 року 71% опитаних відповіли ствердно:

  • 31% назвали себе однозначно щасливими;
  • 40% відповіли "скоріше так, ніж ні";
  • 11% не змогли однозначно визначитися і сказали "і так, і ні";
  • 9% вважають себе "скоріше нещасливими";
  • 7% - однозначно нещасливими.

Таким чином, щасливих українців більш ніж утричі більше, ніж нещасливих.

При цьому показник майже не змінився порівняно з груднем 2025 року - тоді щасливими себе вважали 69% опитаних. Водночас порівняно з груднем 2024 року, коли таких було 58%, рівень щастя суттєво зріс.

Цікаво, що частка нещасливих за цей період практично не змінилася: у грудні 2024 року таких було близько 16%, стільки ж - у травні 2026-го. Натомість частка людей із відповіддю "і так, і ні" скоротилася з 25% до 11%. Тобто значна частина українців перейшла від невизначеної оцінки свого життя до більш позитивної.

Читайте також: Якими українці бачать себе та майбутнє країни

Хто в Україні почувається щасливішим

За даними КМІС, серед факторів, пов'язаних із рівнем щастя, - вік, здоров'я, добробут та розуміння сенсу життя. Також значення мають освіта, родинні та інтимні стосунки, діти, друзі, відчуття безпеки та оцінка майбутнього.

З віком рівень щастя в Україні зменшується. У травні 2026 року серед людей віком до 40 років щасливими себе вважали 75%, тоді як серед українців віком 70 років і старше - 60%.

Відчуття щастя також тісно пов'язане з добробутом і здоров'ям. Серед людей із дуже низьким достатком щасливими були 48%, а серед найбільш забезпечених - 91%. Аналогічна тенденція спостерігається щодо здоров'я: серед тих, хто оцінює його як дуже погане або погане, щасливими були близько 50%, а серед найбільш здорових - 91%.

Ще один фактор - розуміння сенсу життя. Серед тих, хто не знає, у чому він полягає, щасливими себе назвали 41%, тоді як серед тих, хто знає, - 79%.

Рівень щастя повернувся до показника перед вторгненням

У грудні 2021 року, за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії, 71% українців вважали себе щасливими. Упродовж 2024 року цей показник знизився до 58%, однак надалі почав відновлюватися: до 69% у грудні 2025 року і до 71% у травні 2026-го.

У КМІС наголошують, що конкретні причини такого зростання це дослідження встановити не дозволяє. Одним із можливих пояснень соціологи називають психологічну адаптацію до тривалої війни: люди пристосовуються до нових умов життя, змінюють свої очікування та критерії оцінки власного життя.

Водночас у КМІС підкреслюють: зростання рівня щастя не означає, що об'єктивні умови життя українців стали легшими. Війна триває, люди продовжують переживати втрати, небезпеку, економічні труднощі та психологічне навантаження.

Раніше РБК-Україна писало, що рівень довіри українців до публічних діячів суттєво відрізняється залежно від їхньої діяльності та ролі під час війни. Найвищі позиції у рейтингах традиційно посідають військові та представники оборонної сфери, тоді як до частини політиків переважає недовіра.

Також ми розповідали, що українці під час війни дедалі більше переживають про соціально-економічні проблеми та майбутнє країни. Серед головних страхів громадян соціологи називали бідність, проблеми в освіті та загрозу для майбутнього дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Київ скорочує комендантську годину з 10 вересня
Київ скорочує комендантську годину з 10 вересня
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"