Социологи выяснили, что больше всего волнует украинцев: обстрелы на втором месте
Большинство украинцев сегодня больше волнуют коррупция во власти и массированные обстрелы. Низкие зарплаты и пенсии находятся на четвёртом месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
В ходе исследования респонденты могли выбрать из трех вариантов ответов из двенадцати предложенных. Чаще всего граждане указывали на коррупцию во власти, которую выбрали 50% опрошенных, и массированные ракетно-дроновые удары, беспокоящие 40% граждан.
Среди других распространенных проблем украинцы отмечали непрофессионализм и некомпетентность властей (30% респондентов). Низким уровнем зарплат и пенсий обеспокоены 28% опрошенных, деятельностью ТЦК - 24%, а ростом цен - 23%.
Ситуация непосредственно на фронте больше всего волнует 21% граждан, в то время как другие варианты респонденты выбирали реже.
Фото: результаты опроса украинцев (инфографика КМИС)
Война или коррупция: что волнует больше
Социологи отмечают, что в общей сложности 53% респондентов выбрали среди ответов хотя бы один из факторов войны - ракетно-дроновые удары или ситуацию на фронте. Таким образом, военная угроза остается одним из ключевых раздражителей для общества.
В то же время фактор недовольства властями оказался еще выше. В общей сложности 64% опрошенных указали причиной своей обеспокоенности либо коррупцию, либо некомпетентность властей. При сравнении этих двух категорий проблемы в государственном управлении беспокоят граждан несколько чаще военных рисков.
Оценка уровня коррупции во время войны
Подавляющее большинство граждан убеждены в ухудшении ситуации со взяточничеством и злоупотреблениями в стране. В частности, 72% респондентов считают, что за время полномасштабного вторжения уровень коррупции в Украине вырос.
Фото: результаты опроса украинцев (инфографика КМИС)
Лишь 6% опрошенных заметили уменьшение коррупционных проявлений. Остальные участники исследования отметили, что ситуация не претерпела изменений, или не смогли предоставить четкий ответ.
Напомним, большинство украинцев выступает за продолжение вооруженного сопротивления российской агрессии, даже несмотря на регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру и риск перебоев с электро- и теплоснабжением.
В то же время, несмотря на полномасштабную войну, большинство граждан называют себя счастливыми. За последние полтора года доля таких респондентов заметно выросла. В то же время, 16% опрошенных отметили, что считают себя несчастливыми.