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Соціологи з'ясували, що молодь думає про перемогу та своє майбутнє в Україні

Фото: Молодь бачить своє майбутнє в Україні та вірить в перемогу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У 2024 році 83% молодих українців віком 16-35 років бачать своє майбутнє в Україні, причому 94% вважають, що їхнє майбутнє в основному залежить від них самих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Водночас у порівнянні з аналогічним опитуванням у 2023 році кількість тих, хто бачить майбутнє в Україні знизилася. Минулого року так заявляли 93%.

Щодо бачення майбутнього України, то кількість тих, хто бачить майбутнє України обнадійливим, знизилась із 89% до 70%.

Крім того, кількість тих, хто вірить в перемогу у війні, знизилися із 98% до 82%.

Переважна більшість молоді (більше 90%) зазначає, що їм комфортне особисте спілкування з різноманітними групами осіб: особами з інвалідністю, людьми з іншим кольором шкіри, військовослужбовцями, внутрішньо переміщеними особами, що є показником соціальної згуртованості і толерантності.

Всеукраїнське опитування молоді було проведено від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) Опитування проводилось у червні-липні 2024 року компанією Info Sapiens за допомогою телефонних інтерв’ю (CATI). Вибірка становить 2,421 респондент віком 10-35 років, які наразі проживають в Україні. Вибірка кожної вікової групи є репрезентативною для населення України відповідного віку.

Нагадаємо, за даними опитування Info Sapiens, у квітні-травні в Україні зберігалася висока готовність зазнавати труднощів через війну з Росією заради перемоги. Готові терпіти проблеми стільки, скільки потрібно, 69% респондентів.

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