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Социологи выяснили, что молодежь думает о победе и своем будущем в Украине

Фото: Молодежь видит свое будущее в Украине и верит в победу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В 2024 году 83% молодых украинцев 16-35 лет видят свое будущее в Украине, причем 94% считают, что их будущее в основном зависит от них самих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Международного республиканского института (IRI).

В то же время по сравнению с аналогичным опросом в 2023 году количество видящих будущее в Украине снизилось. В прошлом году так заявляли 93%.

Что касается видения будущего Украины, то количество тех, кто видит будущее Украины обнадеживающим, снизилось с 89% до 70%.

Кроме того, число верящих в победу в войне снизилось с 98% до 82%.

Подавляющее большинство молодежи (более 90%) отмечает, что им комфортно личное общение с различными группами лиц: лицами с инвалидностью, людьми с другим цветом кожи, военнослужащими, внутри перемещенными лицами, что является показателем социальной сплоченности и толерантности.

Всеукраинский опрос молодежи был проведен от имени Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI). Опрос проводился в июне-июле 2024 года компанией Info Sapiens с помощью телефонных интервью (CATI). Выборка составляет 2,421 респондент в возрасте 10-35 лет, проживающих в Украине. Выборка каждой возрастной группы является репрезентативной для населения Украины соответствующего возраста.

Напомним, по данным опроса Info Sapiens, в апреле-мае в Украине сохранялась высокая готовность испытывать трудности из-за войны с Россией ради победы. Готовы терпеть проблемы столько, сколько нужно, 69% респондентов.

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