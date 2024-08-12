Социологи выяснили, что молодежь думает о победе и своем будущем в Украине

В то же время по сравнению с аналогичным опросом в 2023 году количество видящих будущее в Украине снизилось. В прошлом году так заявляли 93%.

Что касается видения будущего Украины, то количество тех, кто видит будущее Украины обнадеживающим, снизилось с 89% до 70%.

Кроме того, число верящих в победу в войне снизилось с 98% до 82%.

Подавляющее большинство молодежи (более 90%) отмечает, что им комфортно личное общение с различными группами лиц: лицами с инвалидностью, людьми с другим цветом кожи, военнослужащими, внутри перемещенными лицами, что является показателем социальной сплоченности и толерантности.

Всеукраинский опрос молодежи был проведен от имени Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI). Опрос проводился в июне-июле 2024 года компанией Info Sapiens с помощью телефонных интервью (CATI). Выборка составляет 2,421 респондент в возрасте 10-35 лет, проживающих в Украине. Выборка каждой возрастной группы является репрезентативной для населения Украины соответствующего возраста.