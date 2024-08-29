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Соціологи з'ясували, як українці ставляться до можливих переговорів з РФ

Фото: переговори з Росією вважають можливими вже зараз тільки 20% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українці допускають проведення переговорів з Росією за певних умов. Але тільки кожен п’ятий вважає, що вони можливі вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Близько третини українців (32,4%) вважають, що початок переговорів з Росією про припинення війни можливий лише після звільнення всіх українських територій.

Ще 18,7% заявили, що переговори про мир з Росією можливі зараз, але тільки з метою звільнення полонених і заручників.

Тільки 19,8% вважають, що переговори про мир можливі навіть зараз.

А 17,9% переконані, що переговори про мир з Росією взагалі неможливі.

У ставленні до умов для переговорів є певні регіональні відмінності. Так, готовність до переговорів вже зараз без особливих передумов найчастіше фіксується на Півдні (36%) і Сході (27%), тоді як на Заході і в Центрі цей показник становить  15%.  Водночас у безперспективності ідеї домовлятися з Росією не лише  зараз, але й загалом,  переконані дещо більше на Заході (21%) і меншою мірою на Півдні (13%).  

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Останні опитування свідчать про зростання кількості українців, які погоджуються на переговори з РФ щодо закінчення війни. Однак головною вимогою залишається звільнення окупантами усіх українських територій.

Водночас близько половини українців (47%) побоюються, що США можуть вести переговори щодо мирної угоди з Росією без участі українського уряду.

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