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Социологи выяснили, как украинцы относятся к возможным переговорам с РФ

Фото: переговоры с Россией считают возможными уже сейчас только 20% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинцы допускают проведение переговоров с Россией при определенных условиях. Но только каждый пятый считает, что они возможны уже сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы " и Центра Разумкова.

Около трети украинцев (32,4%) считают, что начало переговоров с Россией о прекращении войны возможно только после освобождения всех украинских территорий.

Еще 18,7% заявили, что переговоры о мире с Россией возможны сейчас, но только с целью освобождения пленных и заложников.

Только 19,8% полагают, что переговоры о мире возможны даже сейчас.

А 17,9% убеждены, что переговоры о мире с Россией вообще невозможны.

В отношении условий для переговоров есть определенные региональные отличия. Да, готовность к переговорам уже сейчас без особых предпосылок чаще всего фиксируется на Юге (36%) и Востоке (27%), тогда как на Западе и в Центре этот показатель составляет 15%. В то же время в бесперспективности идеи договариваться с Россией не только сейчас, но и в целом убеждены несколько больше на Западе (21%) и в меньшей степени на Юге (13%).

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 года среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Последние опросы свидетельствуют о росте числа украинцев, которые соглашаются на переговоры с РФ по окончании войны. Оданко главным требованием остается освобождение оккупантами всех украинских территорий.

В то же время около половины украинцев (47%) опасаются, что США могут вести переговоры по мирному соглашению с Россией без участия украинского правительства.

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