Половина українців побоюються закулісних переговорів Заходу з Москвою

У травні 2024 року близько половини українців (47%) побоювалися, що США можуть вести переговори щодо мирної угоди з Росією без участі українського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Європейської ради з міжнародних відносин.

При цьому 49% не побоюються таємних переговорів між Вашингтоном та Москвою.

Респондентам також запропонували зробити вибір між збереженням суверенітету та поверненням територій.

Дані показали, варіант "Україна втрачає частину своєї нині окупованої території, але залишається суверенною, зі своєю власною армією та свободою вибору своїх альянсів, таких як ЄС та НАТО" обрали 45%.

Варіант "Україна повертає собі окуповану нині територію, але погоджується на демілітаризацію і стає нейтральною країною, яка не може приєднуватися до таких альянсів, як ЄС та НАТО" віддали перевагу 26% опитаних.