Социологи составили портреты избирателей пяти проходных партий

На досрочных выборах в Верховную раду, скорее всего, пройдут пять партий и среди избирателей этих политических сил есть разногласия и совпадения. Об этом на пресс-конференции сказала руководитель Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Бекешкина, среди всех партий четко выделяются избиратели партии "Оппозиционная платформа - За життя".

"Когда приходится читать у лидеров этой партии, что они готовы объединяться в коалицию с партией "Слуга народа", то у их избирателей совершенно отличные позиции", - сказала она.

В то же время очень похожи по своим установками избиратели партий "Европейская солидарность" и "Голос". "Если считалось, что избиратели партии "Голос" - это в основном молодежь, то нет", - сообщила социолог.

Кроме того, Бекешкина отметила, что очень похожи взгляды у избирателей партий "Слуга народа" и "Батькивщина".

Социолог отметила, что довольно сплочены избиратели таких партий, как "Голос" и "Европейская солидарность", абсолютное большинство которых выбирает евроатлантическую интеграцию. Также четко оределились избиратели партии "Оппозиционная платформа - За життя", которые за противоположное направление развития.

dif.org.ua

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Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий среди 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, граждане Украины считают, что в стране первоочередными являются пять реформ. По данным опроса фонда, на первом месте стоит антикоррупционная реформа, которую считают главной 63% респондентов. Далее идут реформа здравоохранения - 57%, пенсионная реформа - 52%, реформа органов правопорядка, судов, прокуратуры - 37% и люстрация чиновников - 32%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, проведенного 13-20 июня, на досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть пять-шесть партий.