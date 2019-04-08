Социологи составили портрет избирателей Зеленского и Порошенко

Организаторы Национального экзит-пола, который проводился во время первого тура выборов 2019, подвели итоги голосования 31 марта. Результаты были объявлены сегодня на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По данным экзит-полла, победителем почти во всех регионах, за исключением Западного, стал Владимир Зеленский. А вот в Западном регионе первое место занял Петр Порошенко (25,5%), второй Зеленский (22%).

В населенных пунктах разного типа первенство за Зеленскими, больше всего - в городах с населением от 100 тыс жителей (39%), меньше всего - в селах (27%). В областных центрах больше всего голосов собрал Зеленский (31,5%), далее - Порошенко (21%).

В выборе мужчин и женщин различия в целом незначительны: и мужчины, и женщины в равной степени отдали предпочтение Зеленскому (31%), а вот Порошенко несколько больше поддержали мужчины (19% мужчин и 17% женщин).

Зеленский является лидером среди избирателей почти во всех возрастных группах избирателей, за исключением старшей, избирателей за 60 лет. В группе самых молодых, 18-29 лет, за Зеленского проголосовало 57% избирателей. За Порошенко - 14% В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже является явным лидером (45%), дальше - Порошенко (17%). В группе 50-59 лет Зеленский получил почти 22% голосов, Порошенко - 19%.

Зеленский является лидером во всех образовательных группах, особенно среди избирателей с незаконченным высшим образованием (собственно, это студенты). В группе избирателей с высшим образованием у Зеленского 31% голосов, Порошенко - 22%.

Напомним, по данным Национального экзит-пола, который провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, в первом туре больше всего голосов набрали Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%

Отметим, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре президента Украины, которые состоялись 31 марта, за Владимира Зеленского отдали свои голоса 30,14% избирателей, за Петра Порошенко - 15,95%.