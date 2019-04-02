Социологи прогнозируют снижение явки во втором туре

Во втором туре выборов 2019, который должен пройти 21 апреля 2019 года, ожидается более низкая явка. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Подали голос: чего ждать от второго тура президентских выборов".

В частности, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во втором туре прогнозирует более низкую явку, чем в первом, в частности, из-за того, что для многих украинцев неприемлемыми кандидатами являются и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский. Кроме того, разрыв почти в 15% между победителем и вторым местом может расхолодить избирателей Зеленского. А молодежь, проживающая не по месту регистрации, также может полениться повторно идти менять место голосования.

В то же время генеральный директор КМИС Владимир Паниотто отметил, что явка на выборах в первом туре оказалась выше, поскольку многие сомневались в том, что электорат Зеленского придет на выборы.

"Когда мы моделировали ситуацию, то при низкой явке Зеленский мог вовсе не выйти во второй тур - если явка была бы в пределах 50%. А потому как его результат составил примерно 30%, это говорит о том, что все же молодежи пришло больше, чем это было во время предыдущих выборов", - констатировал социолог.

Напомним, явка в первом туре на выборах 2019 составила 63,52%. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 18,82 млн человек.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Юлия Тимошенко потеряла математические шансы на второй тур.