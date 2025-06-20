Соціологи показали прірву між українцями і росіянами на прикладі ставлення до Сталіна

Національним героєм росіян залишається Сталін. Позитивне ставлення жителів РФ до вбивць та тиранів наочно демонструє, наскільки різними є народи Росії та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію КМІС.
Соціологи наводять дані, за якими серед жителів Росії добре ставляться до Сталіна 63%, серед українців - лише 4%.
"Різниця у відсотку тих, хто позитивно ставиться до Сталіна в Україні в Росії збільшується, цей графік наочно показує, як сильно розійшлися країни. Вбивці стають національними героями Росі", - йдеться в публікації.
Порівняння позитивного ставлення до Сталіна в Україні і Росії, %
У КМІС зазначають, що на цьому тижні "Левада-центр" оприлюднив дані квітневого опитування про те, хто є найвидатнішою людиною всіх часів та народів.
"Національний герой росіян Іосіф Сталін знов вийшов на перше місце і з ще кращим результатом, ніж минулого разу", - йдеться в публікації.
Результати опитування: найвидатніші люди всіх часів і народів (Росія, квітень 2025)
За даними "Левада-центру", серед жителів Росії в травні 2025 року рівень підтримки війни досяг 80%. Раніше такий рівень було зафіксовано в березні 2022 року і в лютому 2025 року.
На території Росії між 2012 і 2023 роками частка позитивно сприймаючих Сталіна зросла з 28% до 63%. В Україні залишилося лише 4% прихильників Сталіна.
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