Соціологи показали прірву між українцями і росіянами на прикладі ставлення до Сталіна

Соціологи наводять дані, за якими серед жителів Росії добре ставляться до Сталіна 63%, серед українців - лише 4%.

"Різниця у відсотку тих, хто позитивно ставиться до Сталіна в Україні в Росії збільшується, цей графік наочно показує, як сильно розійшлися країни. Вбивці стають національними героями Росі", - йдеться в публікації.

Порівняння позитивного ставлення до Сталіна в Україні і Росії, %



Опитування "Левада-центра"

У КМІС зазначають, що на цьому тижні "Левада-центр" оприлюднив дані квітневого опитування про те, хто є найвидатнішою людиною всіх часів та народів.

"Національний герой росіян Іосіф Сталін знов вийшов на перше місце і з ще кращим результатом, ніж минулого разу", - йдеться в публікації.

Результати опитування: найвидатніші люди всіх часів і народів (Росія, квітень 2025)