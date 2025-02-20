Соціологи підтвердили зростання рейтингу Зеленського

Як зазначають соціологи, рейтинг довіри до Зеленського впав з майже 90% на початку вторгнення, але все ще складає близько половини опитаних.

"Чи може він складати 57% у лютому, як показують дані КМІС? Так, цілком. Наші лютневі дані будуть лише через кілька днів, але показник довіри в опитуваннях постійно змінюється, реагуючи на події навколо", - йдеться в повідомленні.

Також треба враховувати похибку до 3%.

"Загалом наші дані збігаються з КМІС, і зважаючи на зміну у зовнішньополітичній ситуації, можна припустити що довіра до Зеленського у лютому зросла", - додали у Ino Sapiens.

Соціологи зазначили, що показник довіри не трансформується безпосередньо у президентський рейтинг. "Ми наразі президентські рейтинги не публікуємо, оскільки вибори не проводяться під час війни, дата виборів не призначена, і рейтинг в опитуваннях дуже залежить від переліку включених людей - але наразі невідомо, хто точно планує балотуватися", - йдеться в повідомленні.

Рейтинги Зеленського і заяви Трампа

Напередодні Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив дані дослідження за лютий 2025 року, за якими рейтинг довіри до Зеленського зріс до 57% в порівнянні з 52% в грудні 2024 року.

Це відбулося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що рейтинг Володимира Зеленського нібито становить 4%.

Крі того, директор КМІС Володимир Паніотто оприлюднив дані американських досліджень, за якими рейтинг Трампа в США нижчий, ніж рейтинг Зеленського в Україні. Схвалення його дій коливається в межах 47-52%, що є найнижчим показником для президента США з 1996 року.

Заяви Трампа викликали обурення в Україні та світі та численні публікації у його підтримку. Зеленський 19 лютого подякував усім за підтримку.