Социологи подтвердили рост рейтинга Зеленского

Как отмечают социологи, рейтинг доверия к Зеленскому упал с почти 90% в начале вторжения, но все еще составляет около половины опрошенных.

"Может ли он составлять 57% в феврале, как показывают данные КМИС? Да, вполне. Наши февральские данные будут только через несколько дней, но показатель доверия в опросах постоянно меняется, реагируя на события вокруг", - говорится в сообщении.

Также надо учитывать погрешность до 3%.

"В целом наши данные совпадают с КМИС, и учитывая изменение во внешнеполитической ситуации, можно предположить, что доверие к Зеленскому в феврале выросло", - добавили в Ino Sapiens.

Социологи отметили, что показатель доверия не трансформируется непосредственно в президентский рейтинг. "Мы пока президентские рейтинги не публикуем, поскольку выборы не проводятся во время войны, дата выборов не назначена, и рейтинг в опросах очень зависит от перечня включенных людей - но пока неизвестно, кто точно планирует баллотироваться", - говорится в сообщении.

Рейтинги Зеленского и заявления Трампа

Накануне Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал данные исследования за февраль 2025 года, по которым рейтинг доверия к Зеленскому вырос до 57% по сравнению с 52% в декабре 2024 года.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Владимира Зеленского якобы составляет 4%.

Кроме того, директор КМИС Владимир Паниотто обнародовал данные американских исследований, по которым рейтинг Трампа в США ниже, чем рейтинг Зеленского в Украине. Одобрение его действий колеблется в пределах 47-52%, что является самым низким показателем для президента США с 1996 года.

Заявления Трампа вызвали возмущение в Украине и мире и многочисленные публикации в его поддержку. Зеленский 19 февраля поблагодарил всех за поддержку.