Соціологи оцінили перетоки між виборцями Зеленського і Порошенко

Соціологи не бачать істотних перетоків виборців Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Останнім часом рейтинг Зеленського та "Слуги народу" трохи зріс, однак соціологи не фіксують зниження позицій Порошенко і "Євросолідарності".

Невелике зростання рейтингу Зеленського та СН стався після введення санкцій проти Віктора Медвечука і пов'язаних з ним телеканалів.

"Немає підстав вважати, що це зростання відбувається за рахунок електорату Порошенко. Швидше, це іде за рахунок людей, які до цього часу сумнівалися і були серед тих, хто не визначився", - каже директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Також не бачить перетоків між "Слугою народу" і Зеленським з одного боку і "Євросолідарністю" і Порошенко з іншого і генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"В останніх наших дослідженнях, які проводилися після закриття телеканалів, пов'язаних з Медведчуком, і інших рішень, ми не побачили перетоків між Зеленським і Порошенка. Найчастіше люди вказують другим вибором після Порошенко - Тимошенко, Гройсмана і Яценюка. Якщо говорити про "Євросолідарність" - це "Батьківщина", "Свобода", "Самопоміч", "Голос" і партія Гройсмана", - зазначив керівник КМІС.